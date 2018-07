Vene väetisehiid Akron teatas kavatsusest transiit Eestist välja viia

Tallinna Sadam on sõlminud Muugal asuva ja Akroni omandis oleva DBT-terminaliga pikaajalise hoonestusõiguse lepingu. «Põhimõtteliselt oleme teadlikud Venemaa strateegiast suunata oma kaubad oma sadamatesse ja seetõttu oleme juba pikka aega tegutsenud selle nimel, et leida Venemaa transiidile alternatiive,» ütles Tallinna Sadama kommunikatsioonijuht Sirle Arro.

Sillamäe Sadama turundusjuht Andrei Birov ei soovinud kommenteerida ärisuhteid ettevõtte klientidega, kuid märkis, et geopoliitika on alati mõjutanud riikidevahelisi majandus- ja kaubandussuhteid. «Me väga loodame ja usume, et Eesti ja Venemaa suhted lähitulevikus paranevad ja stabiliseeruvad,» ütles Birov.