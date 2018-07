Elektrilevi ostab 2,3 miljoniga uue elektrivõrgu juhtimissüsteemi

«Et kõik need sündmused mööduksid klientide jaoks võimalikult muretult ja märkamatult, peab ka võrgu juhtimissüsteem olema tipptasemel,» lisas ta.

Schneider Electric võrgu juhtimissüsteem on kasutuses 80 riigis üle maailma ja selle abil saavad elektri ligikaudu 100 miljonit inimest. Eesti lähinaabritest kasutab sama süsteemi Soomes võrguettevõte Caruna ja Rootsis Ellevio.

Võrreldes tänase juhtimissüsteemiga, mis on kasutusel alates 2010. aastast, on uuel lahendusel täiustatud jaotusvõrgu seire ja kaugjuhtimine. Samuti on uuel juhtimissüsteemil lisavõimalused, mis toetavad tarkvõrgu kontseptiooni ja reaalajas võrgu juhtimist. Terviklahendus vastab turvanõuetele, mis kehtivad elutähtsa teenuse osutamise infosüsteemidele.