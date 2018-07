Brexit võib anda suure põntsu Jaguar Land Roverile

Autotootja teatas neljapäeval, et pärast Brexitit tekkivad kaubandustõkked võivad pühkida nende kasumist ligemale 1,6 miljardit dollarit aastas. Ettevõttel on plaanid investeerida järgmise viie aasta jooksul Suurbritanniasse üle saja miljoni dollari, kuid ilma selge kaubandusleppeta ei julge nad sellist raha saareriiki süstida.

Jaguar Land Rover, mida omab India Tata Motors, on vaid järjekordne Euroopa suurettevõte, kellele võib Brexit tekitada tõsist majanduskahju. Euroopa lennukitootja Airbus teatas möödunud kuul, et praegusel kujul Brexit paiskaks kaosesse nende tarneahela ja ähvardaks tulevasi investeeringuid.

Jaguar Land Roveril on Suurbritannias umbes 40 000 töötajat ja kokku töötab Briti autotööstuses ligemale 300 000 inimest. Autotööstuse investeeringud on aga selle aasta esimesel poolel Brexiti hirmus järsult kukkunud, mis võib suure hulga neist töökohtadest ohtu seada.

Suurbritannia peaministri Theresa May kõneisik teatas möödunud kuul, et valitsus suudab tõenäoliselt jõuda EL-iga kokkuleppele ja täiendavaid tolle peale lahkuminekut ei tule. Valdav enamus äridest on selle väite suhtes aga üpriski skeptilised.