Videod ja galeriid: tühjaks tehtud logistikafirma 30 töötajat lahkusid klientide ja haagistega päeva pealt

Teisipäeval saatis Via3L Spedition oma koostööpartneritele kummalise kirja: «Peame kahetsusega informeerima, et käesoleval nädalavahetusel on ilmnenud, et Via3L Spedition OÜ (tänase seisuga tagasikutsutud) juhatuse liikmed Elmer Maas ja Lauri Latt ning töötajad (isikute ring täpsustamisel) on meie hinnangul pannud toime ettevõtte varguse – minema on viidud praktiliselt kõik vajalik teenuse osutamiseks, mistõttu ei ole meil võimalik teid hetkel kvaliteetselt teenindada.»

Kirja saatsid vanad juhatuse liikmed Alger Närska ja Meelis Saaresalu. Samuti oli seal pärast Latti ja Maasi minema löömist juhatuse uueks liikmeks tõusnud Jaana Jakovlev allkiri.

«Meil pole enam isegi ühtegi telefoninumbrit, kõik on ära viidud. Alles on vaid see üks number, mille panime ka uksele juhuks, kui keegi meid otsima tuleb,» ütles ettevõtte uueks juhatuse liikmeks valitud Jaana Jakovlev.

«Mõned autod on meil ju veel Euroopas, peame klientidega tegelema, aga kuna nüüd pole ühtegi inimest, kes sellega tegeleks, on see keeruline,» ütles Jakovlev.

Oma vanadelt sõpradelt noa selga saanud Alger Närska ja Meelis Saaresalu ütlesid, et kuigi olukord on kehv, tehakse tööd selle nimel, et sotti saada, kus töö reedel pooleli jäi.

Via3L Spedition OÜ-s töötas reedel veel umbes 30 inimest, kuid kolmapäeval oli kontor inimestest tühi. Väidetavalt on ära viidud autod, haagised, kontoritarbed ja ka töötajad. FOTO: Madis Sinivee

Kuigi Via3L Spedition OÜ kontori uksel ilutses silt kirjaga «kontor avatud», valitses kolmapäeva pärastlõunal seal vaikus - läinud olid töötajad kui ka ettevõtte tööd koordineerinud juhid Elmer Maas ja Lauri Latt.

Via3L ASi kontserni kuuluva Via3L Speditioni õuel liikusid mõned ettevõtte kirjadega haagised, kuid «oma meestes» pettunud Alger Närska ja Meelis Saaresalu sõnul peaks neid hoovis olema mõnikümmend tükki rohkem.

Eesti suuremates logistikafirmades levib kuulujutt, et Via3L Spedition OÜ 30 töötajat andsid reedel nagu üks mees sisse lahkumisavalduse, võtsid kaasa arvutid, autod, kontoritarbed, kliendid ja oskusteabe ning asusid tööle uues ettevõttes Nordic Spedition OÜ.

«Ega Eestis pole meil pärisorjus, et inimesed ei või töökohta vahetada,» ütles Nordic Spedition advokaat Paavo Koch. Kui Postimehe reporter üritas Nordic Spedition kontoris töötajatega jutule saada, löödi tema ees uks pauguga kinni. Ukse peale tulnud noormees ulatas vandeadokaat Paavo Kochi visiitkaardi ja ütles: «Kui teil on küsimusi, palun pöörduge sinnapoole!»

Ukse taga seistes võis näha, et Nordic Spedition kontoris käib suur sagimine. Raha ja selgitusi nõudma tulnud mees tõmmati ukse vahelt kontorisse ning veeti käevangus taha ruumi.

«Ma tahan aru saada, mis kurat siin toimub,» ütles veel reedel Via3L Speditioni jaoks tööd teinud mees. «Läksin Euroopasse Via3L Speditioni alt, siis helistati, et tagasi tule Nordic Spediationi juurde. Ma tahan selle Lauri Lattiga rääkida!» ütles ta kolmapäeval Nordic Speditioni ukse taga Postimehele.

Koch ütles hilisemas telefonivestluses, et meedias on esitatud tema kliendi kohta valeväiteid ja veel reedel Via3L Speditioni kontoritööd juhtinud Lauri Latt, Elmer Maas ja Nordic Spedition OÜ omanik Erki Vään kommentaare ei jaga.

Varade kantimises kahtlustatav Lauri Latt lubas omapoolse versiooni esitada kirjalikul kujul, kuid pole seda seni veel teinud.