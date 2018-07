Majanduskasv paneb inimesi rohkem ehitama

Stabiilne majanduskasv ja konkurents turul on jaekaubandusettevõtete kasumit kiirendanud. Müügitulu osas tegid suurima hüppe majatarvete-, kodumasinate-, rauakauba- ja ehitusmaterjalikauplused, kus müük kasvas aastaga 15 protsenti.

Bauhofi tegevjuhi Irina Raudsepa sõnul on müügitulu kasvanud tänu nii soodsale majanduskeskkonnale kui ka tarbijate tugevale kindlustundele.

«Ehitus- ja aiakaupade turg on poole viimase aastaga oluliselt muutunud – atraktiivseid pakkumisi ja soodustusi tehakse palju ning klientidel on sellest ainult võita. Kindlasti on Bauhofi esimese poolaasta müügitõusu taga ka kevadine aiahooaja ning suvine kvaliteetpakkumiste kampaania, mille kliendid hästi vastu võtsid,» ütles Raudsepp.

Suurest kasumist väga rääkida ei saa

Piirikaubanduse seisu selgitades ütles tegevjuht, et peale aktsiisitoodete ostetakse Lätist ka ehitustarbeid isegi siis, kui hind on sama. «Põigatakse ikka mõnest kohalikust ehituskauplusest läbi ning tehakse ostud ühtlasi ka sealt,» sõnas ta. Bauhofi 2017. aasta käive oli 97 miljonit eurot, puhaskasum 3,1 miljonit eurot.

Espaki juhatuse esimehe Arvi Liiviku sõnul suurest kasvust keegi väga rääkida ei saa. «Turg kasvab kuskil 3-4 protsenti, aga ega rohkem mitte.» Kuigi võiks arvata, et majanduskasv paneb inimesed ja ettevõtted rohkem ehitama, siis tema sõnul ehitusmaterjalikauplustes hoogne ehitus nii väga ei kajastu.

«Ehituspoed on väikestele ehitusfirmadele. Suured meilt midagi ei osta. Raudbetoonpaneele, millest maju ehitatakse, meilt ei osteta. Viimistlusmaterjale ja sanitaartehnikat saame küll müüa, aga rohkem mitte,» ütles mees. Espaki käive kasvas mullu aastaga 2,3 protsenti 65,5 miljoni euroni, samas puhaskasum vähenes 7 protsenti 4 miljonile eurole.

Hinnasõjad alles algavad

Taani poeketi Jysk turundusdirektori Kęstutis Isakase sõnul on ettevõte kursis turu muudatustega. Küsimusele, kas Eestis võib tekkida uus buumiaeg, vastas Isakas: «Me näeme seda enim jaemüügi osas, kus hinnasõjad alles algavad. Ma usun, et me näeme oma konkurentide, nagu näiteks Bauhofi aktiivset võitlust klientide pärast. Me oleme igaks olukorraks valmis,» ütles mees.

Küsimusele, kas piirikaubandus Läti ja Eesti vahel on ettevõttele kuidagi pinnuks silmas, vastas Isakas, et Jyski jaoks pole see probleem, sest ettevõte tegutseb kõigis kolmes Balti riigis. Jyski käive oli mullu 30,6 miljonit ning puhaskasum 1,5 miljonit eurot.

