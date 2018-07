Jäälõhkuja Botnica leidis suvetöö

Botnical on leping Eesti riigiga jäälõhkumisteenuste pakkumiseks septembrist aprillini ning see leping kehtib 2022. aastani. Pealev selle sõlmis ettevõte 2013. aastal lepingu maailma suurima börsil noteeritud naftatootja ExxonMobil ning Venemaa naftakompanii Rosneft ühisfirmaga Karmorneftegaz SARL, mille kohaselt sai alus tööd Kara mere nafta- ja gaasiväljadel.

Suvehooaja tellimused on Botnicale väga olulised, et mitte öelda elulise tähtsusega. 2014. aastal, kui jäälõhkujal suvel tööd oli, andis Kara mere leping 65 protsenti ettevõtte 13,3 miljoni euro suurusest käibest. See aasta on ka ainus, kui ettevõte teenis kasumit. 2015. ja 2017. aastal oli TS Shippingu kahjum peaaegu kaks korda käibest suurem.

Baffinland Iron Mines on ettevõte, kellel on Kanada Baffini saarel rauamaagikarjäär. See on põhja poolt vaadates maailma kuues kaevandus. Kanada päevalehe Globe and Mail majandusajakirjanik Paul Waldie on projekti nimetanud Arktika regiooni kõige ambitsioonikamaks.