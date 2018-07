Tuntud transpordifirma tehti varast tühjaks

«Ettevõte oli edukas, kliendid said korralikku teenust ja kõik tundus olevat hästi. Konflikte ei olnud. Äsja lepiti kokku isegi uus preemiate, boonuste, tasude süsteem. Ühtegi erimeelsust ei olnud. Nädalavahetusel juhtunu oli täielik üllatus.» Nii kirjeldas uskumatuna näivat lugu vaidluse üht poolt esindav advokaadibüroo Cobalt vandeadvokaat Lembit Tedder.

Kõik on minema viidud

Mis siis täpselt juhtus? Teisipäeval saatis Via3L Spedition oma koostööpartneritele kummalise kirja: «Peame kahetsusega informeerima, et käesoleval nädalavahetusel on ilmnenud, et Via3L Spedition OÜ (tänase seisuga tagasikutsutud) juhatuse liikmed Elmer Maas ja Lauri Latt ning töötajad (isikute ring täpsustamisel) on meie hinnangul pannud toime ettevõtte varguse – minema on viidud praktiliselt kõik vajalik teenuse osutamiseks, mistõttu ei ole meil võimalik teid hetkel kvaliteetselt teenindada.»

Kirja saatsid vanad juhatuse liikmed Alger Närska ja Meelis Saaresalu. Samuti oli seal pärast Lati ja Maasi minemalöömist juhatuse uueks liikmeks tõusnud Jaana Jakovlevi allkiri. Uus juhatus lubas teha kõik endast oleneva, et tekkinud olukord lahendada ja kliente edasi teenindada.

Kadunud asjadest on aga hullem see, et lahkunud on pea kõik töötajad peale raamatupidaja, kaasa on võetud oluline oskusteave.

Olgu vahemärkuseks öeldud, et riisumises kahtlustatavad Elmer Maas ja Lauri Latt on logistikafirma juhatusse kuulunud juba 2011. aastast saati. Latt on ka Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni juhatuse esimees ja ta on mitu korda ka meedias sõna võtnud. Nii Maas kui ka Latt on Via3L Speditioni omanikud: kummalegi kuulub 11,25 protsenti ettevõtte aktsiatest.

Ahnus ja raha teevad oma töö

Via3L Speditioni juhatuse liikme ja ühe omaniku Meelis Saaresalu sõnul on endised äripartnerid neile jõhkralt noa selga löönud. «Milleks seda nüüd vaja oli?» küsis ta. «Oleme nendega pikka aega koos töötanud. Olen selle generatsiooni inimene, kes on harjunud inimesi usaldama. Aga teinekord ahnus ja raha teevad oma töö.»

Saaresalu arvates olid Latt ja Maas oma plaani pikalt ette valmistanud, sest töötajad hakkasid lahkuma juba paar kuud varem. Kulminatsioon oli aga läinud nädalavahetusel. Juba pühapäeval haigutas Saaresalu sõnul kontoris tühjus – arvutid, telefon olid läinud, samuti polnud ülevaadet haagistest ega sõiduautodest. Veoautosid Via3L Speditionile ei kuulunud.

Omanik oli kontorilaua alla jätnud sussid. FOTO: Madis Sinivee

