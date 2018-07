Hea uudis moosikeetjatele: suhkruhind on langenud

Kui veel mai kuus maksis kõikides poodides suhkrukilo pea 70 eurosenti, siis praeguseks on enamikes poodides see langenud. Kõige odavamalt saab suhkrut Rimist, kus see maksab 0,39 eurot. «Sellist kampaaniahinda võimaldas pakkuda ostuhinna langus maailmaturul,» selgitas Rimi kommunikatsioonispetsialist Katrin Bats. «Paraku ei ole madala hinna jätkumist võimalik ette ennustada.»