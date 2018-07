Odavaima uue korteri ruutmeetri hind maksab kopsaka summa

Martin Vahteri sõnul alla 2000-eurose ruutmeetri hinnaga on arendajal keeruline maja valmis saada. "Ehitushind on praegu 1300 eurot ruutmeeter ja see kerib tööjõukulude tõusu ning inflatsiooni tõttu veelgi. Sellele lisandub krundi, kommunikatsioonide ja turunduskulude maksumus," ütles Vahter pressiteate vahendusel.

"Mäng käibki selle 1900–2000-eurose ruutmeetri ümber, mille vahemikus on ostjate huvi kõige suurem. Praegu on osadel arendajatel veel käes varem ostetud krundid ja sõlmitud lepingud, aga kui need lõpevad, siis 2019. aastal pole Tallinnas lihtsalt odavamalt võimalik kortermaja arendada," lisas Vahter.

"Samas Tallinna elanike arv kasvab ning inimestel on ikka soodsat kodu vaja, mistõttu hakatakse rohkem ehitama äärelinna ning Tallinna lähivaldadesse. Asukoht on kaugem, aga paljud ostavad lihtsalt hinda. Näiteks Tallinnasse värskelt kolinud inimesed on asukoha ja veendumuste osas palju leplikumad," rääkis Vahter.