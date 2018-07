TTÜ on hädas 400 pooleli jäetud sisseastumisavaldusega

Kooli sõnul on aga enam kui 400 avalduse esitamine jäänud pooleli ning seetõttu paluvad nad sisseastujatel need avaldused lõpuni täita ning esitada koos vajalike dokumentidega sisseastumise infosüsteemis SAIS.

Siiski on tehnikaülikooli selleaastased sisseastujad pressiesindaja sõnul oluliselt teadlikumad võrreldes varasemate aastate tudengikandidaatidega. Ülikoolil on sellest aastast aastaringne vastuvõtuprotsess ning kooli esindajate sõnul on paljud sisseastujad teinud erialakatsed juba talvel. Sellega on nad kindlustanud endale õppekoha juba enne suvist sisseastumisperioodi.