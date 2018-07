Õppejõud: Eestis on väikelaen pea kolm korda kallim kui mujal Euroopas

"Need on tegelikult jahmatavad andmed, et meil on ühisel Euroopa turul selline diskrimineerimine. Meenutab mõne aja tagust juhtumit, kus selgus, et Ida-Euroopas müüdav toidukraam on Lääne-Euroopa omast oluliselt kehvem. Siin on lugu veelgi jaburam - isegi Balti riikide vahel on erinevused meeletud," ütles Tamm ja lisas, et näiteks Leedus on intressid enam kui kaks korda Eestist soodsamad.