Telia Eesti sai uue juhi

Robert Pajos kolib Eestisse Brasiiliast, kus ta on viimased seitse aastat juhtinud Ericssoni grupi piirkondlikke üksusi. Pajos on isa poolt Eesti juurtega ning tal on ette näidata edukas rahvusvaheline karjäär tippjuhina.

Robert Pajosel on infotehnoloogia magistrikraad, ta on lõpetanud Stockholmis asuva Kuningliku Tehnoloogiainstituudi. Ta on elanud ja töötanud erinevates riikides, sealhulgas USA-s, Venemaal ning viimasel ajal Brasiilias. Oma karjääri jooksul on ta töötanud erinevatel ametikohtadel Ericssoni grupis, operatsioonide juhtimisest müügijuhtimiseni.