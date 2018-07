Hiina tahab luua Euroopa Liiduga USA vastase majanduskoalitsiooni

Hiina asepeaminister Liu He ja kõrgema järgu diplomaat Wang Yi kohtusid Euroopa juhtidega nii Brüsselis kui Berliinis, et veenda EL-i võtma koos Hiinaga USA suhtes vastu ühiseid majanduslikke meetmeid. Vastutasuks lubavad nad EL-i ettevõtetele suuremat ligipääsu Hiina kinnisele turule, kirjutab Reuters .

Hiina tahaks teha ühisavalduse 16. juulil Pekingis algaval Sino-Euroopa tippkohtumisel, kuid mitmed EL-i kõrged ametnikud on öelnud, et nad ei taha autoritaarise riigiga nii tugevat liitu sõlmida. Hiina meedia on kuulutanud EL-i aga juba Rahvavabariigi liitlaseks, mis paneb bloki natukene ebamugavasse seisu.

Viimase kahe aasta tippkohtumised on möödunud pigem erimeelsuste lipu all, seda peamiselt Hiina agressiivse tegevuse tõttu Lõuna-Hiina merel. Nüüd on Liu He öelnud aga, et Hiina võiks avada Euroopa investeeringutele mitmed sektorid, mis on senimaani olnud suletud.