Õllepuudus võib peatselt levida üle kogu Euroopa

Süsinikdioksiid tekib väetistes kasutatava ammoniaagi tootmise kõrvalnähuna, kuid paljud suured ammoniaaki tootvad tehased Euroopas on sulgenud ajutiselt hooldustööde pärast uksed. Tehaste sulgemine tuleb aga ajal, mil nõudlus õlle ja liha järgi on jalpalli maailmameistrivõistluse, sooja suve ja puhkusehooaja tõttu eriti suur. Probleem on muutunud eriti teravaks Suurbritannias, kus hetkel tegutseb ainult üks ammoniaaki valmistav tehas.

Kuigi Suurbritannia ammoniaagitehas peaks sellel nädalal taas tööle hakkama, ei jõua gaas veel lihatööstuseni mitu nädalat. «Keegi pole varem märganud, kui olulist rolli mängib süsihappegaas tootmisahelas,» ütles Briti lihatöötlejate assotsiatsiooni juht Nick Allen. «Me arvasime, et planeedi problem on liigne süsihappegaas. Nüüd avastasime, et meil on seda hoopis puudu.»