Olerexi käive tegi mullu korraliku kasvu

Müügitulust 92,4 protsenti teeniti Eestis, kus see kasvas aastaga 12,7 protsenti 307,3 miljoni euroni. Lisandusid veel Läti 19,7 miljoni euroga ja Leedu 5,6 miljoni euroga.

Mullu detsembris sai Olerex konkurentsiametilt loa osta Johnny AS-i Favora kaubamärki kasutav tanklakett. Tänavu jaanuaris võttis Olerex üle neli Favora tanklat Tallinnas, Tartus, Viljandis ja Rõuges. Seejuures kohustas konkurentsiamet Olerexi müüma kuue kuu jooksul Põlva ja Võru linnas kolm Favora tanklat, et vältida konkurentsi kahjustumist antud linnades.

Tänavu jaanuaris sai Olerex konkurentsiametilt loa osta Circle K Ida-Virumaa Kukruse tankla ning veebruaris loa osta Tallinnas 5+ Kütus kaubamärgi all aadressil Linnu tee 64 tegutseva tankla.

Tänavu on ettevõttel plaanis jätkata tanklavõrgu laiendamist ning renoveerida olemasolevaid tanklaid. Sarnaselt 2017. aastale planeerib ettevõtte juhatus põhirõhu suunata arendustegevusele, et tagada ettevõtte kasumlik kasv.

Olerex AS-i põhitegevuseks on mootorikütuste jae- ja hulgimüük, tanklakaupade müük, haagiste rent, toitlustamine, autopesu ning kohustusliku liikluskindlustuse vahendamine. Ettevõtte omanikud on Andres Linnas, Antti Moppel ja nende ühisfirma AS Aqua Marina.