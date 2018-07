Ühte maailma suurimat kaevanduskontserni ja toorainekauplejat uuritakse seoses rahapesuga

Täpsemalt on uurimise all ettevõtte äritehingud Nigeerias, Kongos ja Venezuelas alates 2007. aastast. USA justiitsministeerium pole uurimise kohta hetkel täpsemat infot avaldanud ning ametlikku juurdlust pole veel samuti alustatud. Küll aga pidi kontsern üle andma terve hulga dokumente.

Kaevanduskorporatsioonil on Kongos suured koobalti ja vase kaevandused. Ettevõte on seoses Kongoga maikuust saadik juba ka eraldi uurimise all, sest Briti võimud kahtlustavad Glencoret altkäemaksu andmises. Nimelt on kontsernil väga lähedased sidemed Iisraeli miljardäri Dan Gertleriga, kes on Kongo presidendi Joseph Kabila lähedane sõber.