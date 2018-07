Elon Muski mälutreener Kwik: olen Eestisse absoluutselt armunud!

Rääkides enesearengust, leidis mälutreener, et inimesed süüdistavad liiga tihti oma halba mälu selles, kui nad unustavad, kuhu nad midagi panid või ei suuda kellegi nime meenutada, kuid tegelikult on probleem hoopiski selles, et nad ei pööra asjadele piisavalt tähelepanu. «Kui sa kellegagi räägid, siis tõesti kuula teda,» soovitas Kwik.