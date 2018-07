Tallinna kooliarendusfirmadest on saanud nende omanikele tublid rahamasinad

Vastavalt kontsessioonilepingule maksis Tallinna linn nendele kolmele ettevõttele eelmisel aastal kokku 7,9 miljonit eurot, mis tähendab, et 59 linnalt saadud rahast läks sisuliselt otse omanikutuluks, selgub ettevõtete majandusaruannetest.

Tallinna linn on pikaajalises koolide ja lasteaedade hoolduslepingud sõlminus nelja ettevõttega, milleks on osaühingud Vivatex Holding, BCA Center, Kooliarendus ja K&L Arendus.

Postimees kirjutas kaks aastat tagasi, et eelnimetatud kolme ettevõtet on nagu suur kärgpere, kus vähemal või suuremal määral kattuvad omanikus, on ühiseid juhatuse liikmeid ja postiaadresse.