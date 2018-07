Ragn Sells võib põlengu tõttu osa jäätmete käitlemise õigusest ilma jääda

«Keskkonnaametil puudub info põlengu põhjuste kohta. Kui selguvad põlengu asjaolud, kaalume olemasoleva kompleksloa kehtivuse peatamist kuni üheks aastaks,» ütles keskkonnaameti pressiesindaja Sille Ader.

«Samuti kaalub keskkonnaamet olemasoleva kompleksloa muutmist probleeme põhjustavate jäätmeliikide osas ehk teisisõnu kaalume ettevõttelt teatud jäätmeliikide käitlemisõiguse äravõtmist. Mõlemad võimalused on rakendatavad, kuna võrreldes taotletud ja loaga lubatud tegevusega on käitise laadi või toimimisviisi muudetud,» lisas Ader.

Keskkonnainspektsiooni pressiesindaja Leili Tuule sõnul kaalub inspektsioon põlengu episoodi liitmist käimasoleva väärteomenetluse juurde. «Kui päästjad ütlevad, et võib põlenud hoonesse siseneda, saavad inspektorid kindlaks teha, millised jäätmeid seal hoiti ja kas hoiti nõuetekohaselt. Kui ilmneb rikkumine, liidetakse see episood varasemast käimasoleva väärteomenetluse juurde. Pooleliolev väärteomenetlus on alustatud kompleksloa nõuete rikkumise alusel,» märkis Tuul.

«Eelmise põlengu järel ilmnes, et ettevõte hoiustas territooriumil lahtiselt ehitusjäätmeid. Keskkonnainspektsioon andis haldusmenetluse käigus korralduse need koristada. Selle korralduse täitis ettevõte juunikuus,» lisas Tuul.

Nimelt võib Ragn Sells jäätmekäitlusjaama territooriumil korraga vaheladustada kuni 450 tonni ehk ligi 600 kuupmeetrit tavajäätmeid ning jäätmete sortimist on lubatud teha ainult hoones. Välisterritooriumil on lubatud ladustada jäätmeid ainult kaetud konteinerites.

Ragn Sellsi juhatuse esimehe Rain Vääna sõnul on ettevõte keskkonnaameti ja keskkonnainspektsiooniga vestluses olnud ning Ragn Sells on nõuetega kooskõlas olnud. «Esiteks on küsimus, mis tüüpi jäätmetega on tegemist ning teiseks on inspektsioon meid korduvalt kontrollimas käinud ning oleme kooskõlas olnud,» ütles Vääna.

Kui esmalt süttis Ragn Sellsi jäätmekütusetehas aprilli lõpus, siis juuni lõpuks oli tehases töö suuremas osas taastunud. Tehas süttis aga möödunud nädalal uuesti ning põlengu põhjus ja tekitatud kahju ulatus on veel teadmata.

«Tänaseks on tulekahju kustatud ja kutsume eksperdid, kes hindavad kahju. Rahalist kahju on võimatu öelda, aga visuaalselt on kahju ulatuslik,» ütles Vääna. Tema sõnul on ettevõttel kindlustus olemas, aga võimalikud hüvitised selguvad läbirääkimiste ja asjaolude selgitamise käigus.

«Tegemist on jah teise põlenguga pooleteist kuu jooksul. Praegu on väga raske öelda, kuidas see nii juhtuda saab, usume et paari nädala või kuu jooksul saame selgeks,» märkis ta.

Ragn Sellsi juhi sõnul on õnnetuses kõige olulisem inimeste pool ning lisas, et keegi ohtu ei sattunud ega viga ei saanud. Samuti lisas Vääna, et kuigi see tehas on põlengu tõttu tegevusest väljas, siis Ragn Sells suudab oma teiste jäätmekäitluskohtade kaudu tegevusega jätkata. «Meie igapäevast tööd see ei halva,» sõnas Vääna.