Kolm näidet: kui palju läheb võlgade sissenõudmine inimesele odavamaks

Teatavasti tahab justiitsminister Urmas Reinsalu muuta täitesüsteemi nii, et riiginõuete sundtäitmise korraldamine võetakse ära kohtutäituritelt ja antakse maksu- ja tolliameti kätte. Põhjuseks see, et kohtutäiturite suurarvuline ja hajutatud süsteem on ebaefektiivne ja võlgu jäänud inimestele liiga kallis.