Tallinki reisijate arv tegi juunikuus rekordi

Senini suurim arv reisijaid juunikuu kohta oli Eesti-Soome liinidel, kus veeti kokku 512 077 reisijat, mis on üks protsent rohkem kui samal perioodil eelmisel aastal ning Eesti-Rootsi liinil, kus rekordarv reisijaid saavutati 101 249 reisijaga ehk 3,9 protsenti rohkem kui 2017. aasta juunis, teatas Tallink.

Lisaks reisijateveo rekorditele kasvas eelnevatele kuudele sarnaselt jõudsalt ka kontserni kaubavedu – juunikuus veeti Tallink Grupi kõigil liinidel kokku 32 450 ühikut kaupa, mida on 5,2 protsenti rohkem kui samal perioodil eelmisel aastal.

«Kogu teine kvartal on meie jaoks olnud heade tulemustega kvartal, mille jooksul on peaaegu kõikidel meie liinidel kasvanud reisijate arv ning kõikidel liinidel on kasvanud ka veetud kaubaveoühikute arv,» ütles Tallink Grupi finantsdirektor Veiko Haavapuu pressiteates.

«10,1-protsendiline veetud kaubaühikute arvu kasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on väga hea tulemus. Kaubaveo kasv on omalt poolt mõjutanud reisijate sõidukite mahtusid laevadel, mistõttu on näha mõnevõrra väiksemat kasvu kvartalis veetud reisijate sõidukite osas,» lisas ta.