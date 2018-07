Uuring: Eesti ettevõtted investeerivad liiga palju seadmetesse, kuid liiga vähe inimestesse

Eestis on tootlikkuse kasv aeglustunud ning aastatel 2009–2016 oli see vaid kaks protsenti, mis on oluliselt vähem kui aastatel 2001–2007, mil see ulatus kuue protsendini. Langustrend on märgatav ka võrreldes teiste Euroopa riikidega, kriisijärgsel perioodil on oma tootlikkust enam kui Eesti kasvatanud näiteks Leedu, Iirimaa, Ungari, Türgi, Slovakkia, Bulgaaria, Poola ja Rumeenia. 2016. aastal moodustas Eesti SKT elaniku kohta 75 protsenti Euroopa Liidu riikide keskmisest, kuid Eesti tööjõu tunnitootlikkus moodustas vaid 63 protsenti Euroopa Liidu keskmisest, teatas Arenguseire Keskus.