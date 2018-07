EAS toetab Stora Enso finantskeskuse loomist Tallinnasse

EASi välisinvesteeringute keskuse juhi Allan Seliranna sõnul on Stora Enso finantskeskuse laiendamine Tallinnas hea näide sellest, kuidas Eesti majandusarengut kiirendada. «Meie eesmärk on tuua Eestisse selliseid investeeringuid, mis looks tarku töökohti, oleks suure lisandväärtusega ja viiks meie majandust võimalikult hoogsalt edasi. Stora Enso plaan luua Tallinnasse tugev kompetentsikeskus, mis on suunatud protsesside automatiseerimisele, uute digitaalsete tehnoloogiate rakendamisele ja andmeanalüüsile seda kindlasti ka teeb,» ütles Selirand pressiteates.