Eesti Kunstiakadeemiasse pürgib tänavu rohkem huvilisi kui mullu

Suuremat sisseastumisavalduste kasvu nägid sel aastal digitaalse disainiga seotud õppekavad nagu tööstus- ja digitootedisain bakalaureuse tasemel ja interaktsioonidisain magistri tasemel. EKA disainiteaduskonna dekaan Kristjan Mändmaa näeb nende erialade edu taga kiiret digitaliseerumist ja sellest tulenevat vajadust tehnoloogiat inimsõbralikumaks muuta ning leida sellele tähendusrikkaid kasutusviise. «Teenused ja tooted kolivad üha enam internetti ning uus keskkond eeldab kõigilt osalejatelt, sealhulgas disaineritelt, vastavat kompetentsi. Nõudmine disainerite järele, kes tunnetaks tehnoloogiat ning oskaks seda sobivalt suunata – see ongi põhjus, miks just need erialad nii populaarsed on. Kindlasti kasvab huvi interaktsioonidisaini ja digitootedisaini vastu tulevikus veelgi,» kommenteeris Mändmaa.