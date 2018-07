EstFundi toel investeeritakse Eesti ettevõtetesse ligi 100 miljonit eurot

EIFi juhi Pier Luigi Giliberti sõnul mängivad tehtud investeeringud käivitavat rolli Eesti kapitalituru arendamisel. «Investeeringutega fondidesse Tera Ventures Fund II ja Equity United PE I on EstFundi ja EIFi eesmärk toetada uuenduslikke ning paljulubavaid Eesti ettevõtteid,» ütles Gilibert pressiteates.

«Praegu tegutsevad Eestis üksikud varajase faasi ettevõtetesse investeerivad investorid ja seetõttu on EstFundist tehtud investeeringutel käivitav roll Eesti riski- ja erakapitalituru elavdamises ja üldise väike- ja keskmise suurusega ettevõtete ökosüsteemi toetamises,» lisas ta.

Tera Ventures Fund II keskendub riskikapitaliinvesteeringutele uuenduslikesse varajase arengufaasi ettevõtetesse. Equity United PE I pakub laienemiskapitali suure kasvupotentsiaaliga ettevõtetele, mille eesmärk on suurendada oma tootevalikut või siseneda uutele turgudele. Enne ettevõtetesse investeerimisega alustamist kaasavad fondivalitsejad lisakapitali ka erainvestoritelt.

KredExi juhataja Lehar Küti sõnul tehakse siinsetele ettevõtetele kättesaadavaks umbes 100 miljonit eurot. «EstFundist tehtud investeeringutega astub KredEx järjekordse sammu edasi kohaliku kapitalituru arendamises. Koos erainvestoritega tehakse EstFundi toel Eesti suure kasvupotentsiaaliga ettevõtetele kättesaadavaks ühtekokku ligi 100 miljoni euro ulatuses riski- ja erakapitaliinvesteeringuid. Need investeeringud aitavad üles ehitada rahvusvahelise haardega edukaid Eesti ettevõtteid,» ütles Kütt.

Nimetatud investeeringutega kolme fondi lõppeb EstFundi fondivalitsejate valikuprotsess, mida on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja KredExi nimel juhtinud EIF. See protsess rõhutab kohaliku riski- ja erakapitalituru pideva toetamise olulisust, kuna riski- ja erakapital on suure kasvupotentsiaaliga uuenduslike ettevõtete ja seega ka majanduskasvu tagamiseks võtmetähtsusega.