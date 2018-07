Turundusjuhi arvamus: tehnoloogiaettevõtted peaksid värbama antropolooge

Virkuse sõnul peaksid eestlased meie tehnoloogia ja IT lahenduste üle uhked olema. «See, mida on Eesti idufirmad viimasel ajal saavutanud, on fantastiline,» sõnas ta.

Sellegipoolest on turundusjuhi sõnul tehnoloogiline lahendus ainult üks osa kogupaketist ning oma toodet tuleb müüa ja kirjeldada seda nii, et ka tehnoloogiaga vähem kursis olev inimene saaks aru, miks tal seda toodet või teenust vaja on. «Edu jaoks on sul vaja palju väga erinevate oskustega inimesi,» selgitas ta.

Ühe lahendusena pakkus Virkus välja pehmemate erialade inimeste suunamise suure kasumlikkusega valdkondade poole.

«Praegu nähakse sotsiaalteadusi meil kahjuks pigem maksuraha raiskamisena — see on üsna lühinägelik mõtteviis. Kõigist inimestest ei ole võimalik programmeerijaid teha. Ei ole mõtet ka,» sõnas turundusjuht, kelle sõnul võiks järgmiseks sammuks olla hoopis see, et ülikoolid pakuksid rohkem ettevõtluse, disaini ja turundusega seotud kursusi nii antropoloogidele kui ka teistele sotsiaalteaduste tudengitele ning vastupidi.

«Meil on vaja rohkem segunemist ja mitmekesisust. Tiigrihüpe vol. 2 võikski olla see, et me ühendame tehnoloogia ja inimteadused,» lisas ta.

Start-upid peaksid julgema antropolooge värvata

Virkuse sõnul võiksid nii start-upid kui ka juba vanemad ettevõtted oma ridadesse värvata klientide paremaks mõistmiseks antropolooge. «Ja mitte ainult antropolooge — üleüldse, mida mitmekesisem on su tiim, seda rohkem on sul võimalusi avastada uusi ideid ja lähenemisi,» lisas ta.

Turundusjuhi sõnul on antropoloogide tugevuseks võime panna ennast teiste ja teistsuguste inimeste kingadesse ehk vaadata maailma kellegi teise vaatevinklist. Selline omadus tuleb tema hinnangul kasuks turundustöös, turu-uuringutes või näiteks ka kasutajakogemuse uuringutes.

Virkus on õppinud ise ülikoolis antropoloogiat ning enda sõnul kasutab ta õppides omandatud meetodeid ka oma igapäevatöös. «Ma pean oskama vaadata meie toodet läbi kasutajate silmade,» sõnas ta ning selgitas, et inimesed ei otsi niisama tarkvaralahendusi, vaid lahendusi kindlatele probleemidele. «Et müüa lahendust pead sa kõigepealt mõistma probleemi,» lisas turundusjuht.