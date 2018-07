Tallinna börsi statistika järgi oli esimese poolaasta käive kokku 144 miljonit eurot, mis on suurim alates 2008. aasta esimesest poolaastast ning suurem kui terve 2012. ja 2014. aasta käive. Halb uudis on aga see, et suurema osa, enam kui kolmandiku börsi kogukäibest, andis Olympic EG aktsia, millele tehti ülevõtmispakkumine ning mille valdav osa aktsionäridest vastu võttis. Suuromanike Armin Karu ja Jaan Korpusovi aktsiad läksid kasiinokompanii uue omaniku, riskifondi Novalpina kätte börsiväliselt. Olympicu aktsia kuue kuu käive oli 53 miljonit eurot. Samas kaubeldi Olympicu aktsiaga aktiivselt ka mullu, nii et Olympic andis veerandi börsi kogukäibest.