Neivelti mobiilipank langes sügavasse kahjumisse

Kuigi 15 töötajaga Pocopay tegi läinud aastal pea 350 000 eurot käivet (aasta varem vaid 18 200 eurot), siis kahjumiks kujunes tervelt 1,3 miljonit eurot. Neivelti sõnul kulus raha firma tegevuse käivitamise peale. Kuluridade alt selgub, et 700 000 eurot moodustasid makseteenuste osutamisega seotud kulud. Töötasud ja tööjõumaksud moodustasid kokku 440 000 eurot.

Pocopay alustas mullu teenuse müümist ka kolmandatale osapooltele, kes soovivad osaleda maksete äris. Neivelt selgitas, et selliste klientide leidmine võtab tavaliselt üle aasta aega ja pikk müügiprotsess muudab majandustulemused väga volatiilseks.

Lisaks muutis üks Pocopay partner ootamatult strateegiat, mis paiskas ka mobiilipanga enda plaanid segamini. See omakorda kajastus kahjumis. «Õnneks olid meil ka teised variandid ja 2018. aasta alguses sõlmisime suure lepingu järgmise kliendiga,» märkis Neivelt.

Hetke seisuga on investorid eesotsas Neiveltiga Pocopay’sse pannud 4,4 miljonit eurot. Omakapitali on alles praeguseks 1,9 miljonit eurot.

Hoolimata kõvast kahjumist kirjutas Neivelt, et nad vaatavad optimistlikult uude aastasse ja on veendunud, et 2018. aasta tuleb palju edukam.