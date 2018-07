Eesti Meedia ärikasum kasvas mullu ligi kolmandiku 7,1 miljoni euroni

Eelmise aasta suurte muudatuste majanduslik mõju on hakanud efektiivsusesse pöörduma, kontsern on suurendanud omavahelist koostööd ja lõpuks on tööle hakanud kogu Eesti Meedia ühendatud müügiorganisatsioon, ütles kontserni juhatuse esimees Sven Nuutmann BNS-ile.

«Meie turuosa kasv on olnud kõikides meediumites, selle tulemuse sees on ka Läti ja Leedu üksused ning kuulutuseärid, kõikidel ettevõtetel läks eelmisel aasta hästi,» märkis Nuutmann.

Ettevõtte hinnangul mõjutavad meediaturgu olulisel määral nii üldine majandusolukord kui ka seadusandlikud tegurid. «Traditsiooniline meedia tegutseb endiselt vanade formaatide, tõekspidamiste ja kasutusharjumuste teenistuses ning paberväljaanded, televisioon ja raadio on jätkusuutlikud. Stabiilsus on paljuski saavutatud lojaalse auditooriumiga. Trükisegment tervikuna on pigem langustrendis ning traditsiooniliste trükimeedia toodete olulist kasvu ei oodata, samas on lojaalsed tarbijad valmis oma lemmiktoodete eest jätkuvalt maksma. Raadiote ja televisiooni väljavaade on stabiilne,» märkis juhatus.