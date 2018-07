Eesti ainukese miljardifirma tulemused kukkusid

Ericssoni strateegia näeb jätkuvalt ette, et Tallinnas industrialiseeritakse Ericssoni uuemaid tooteid ja toodetakse neid kuni toote küpseks saamiseni, seejärel siirdatakse need EMS-i. Kuluefektiivsuse ja konkurentsivõime parandamiseks on Tallinna tehasel plaanis investeerida 2018. aastal mitmesse täisautomaatsesse tootmisliini, testi protsessi automatiseerimisse ja pakkeliini. See tähendab aga täiesti uue kompetentsi vajadust töötajate osas, millega ettevõte koostöös ülikoolidega ka juba aegsasti tegeleb. 2018. aastal hakkab Ettevõte tootma esimesi 5G tooteid, mille jaoks on samuti vaja investeerida uutesse tootmisliinidesse ja testseadmetesse, märkis juhatus.