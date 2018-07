Tallink võtab Hiina turistide jaoks kasutusele uue makselahenduse

«Hiina turist teeb sageli oma reisiotsuse just lähtuvalt sellest, kas sihtkohas on võimalik kasutada AliPay e-rahakotti ning seetõttu on ka iseenesestmõistetav, et me seda maksevõimalust pakume,» selgitas Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.