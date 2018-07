Juuni oli ajalehtede reklaamiturul üllatavalt hea

«Käibe suurenemine tuli põhiliselt veebireklaami arvelt,» märkis Leito. «Olulise tendentsina lehtedes peaks märkima seda, et allahindlused on peatunud ja reklaamihinnad kohati isegi tõusevad,» lisas ta.

"Poole aasta kasvu tempo on täpselt sama, mis möödunud aastal. Võime kindlalt väita, et liigume samas tempos kui eelmisel aastal," ütles Leito.

"Juuli reklaamikäibesse vaatame optimistlikult, selge on see, et mingit murrangut ei tule, aga ka midagi hullu ei juhtu," lisas ta.