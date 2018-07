Dellist võib ebatavalise tehinguga saada taaskord avalikult kaubeldav ettevõte

Nimelt plaanib ettevõte millalgi lähiajal osta investoritelt 21,7 miljardi dollari eest spetsiaalseid aktsiaid, mis loodi 2016. aastal võrgufirma EMC ostmiseks. Need aktsiad on seotud Delli 82-protsendise osalusega EMCst välja kasvanud ettevõttes VMware. Ülejäänud 18 protsenti VMware aktsiatest on avalikult kaubeldavad, kirjutab The New York Times.