Tallinna külastab täna rekordarv kruiisituriste

Kell 10 sildus kruiisifirmale Royal Carribean International kuuluv 293-meetrine alus Serenade of the Seas kuni 2000 kruiisituristiga pardal. Laev lahkub Tallinnast kell 18.00.

Kella 11ks on Tallinnasse oodata veel teist kruiisifirmale Royal Carribean International kuuluvat 311-meetrist kruiisilaeva Navigator of the Seas, mis toob pealinnaga tutvuma kuni 3400 kruiisituristi.