Uus direktiiv paneb reisivahendajad vastutama

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi siseturu asekantsler Kristi Talving selgitas, et tarbijatele reisimisel suurema kindlustunde tagamise eesmärgil on Euroopa Liidus kokku lepitud ühtsed reeglid kõikide ettevõtete suhtes, kes pakuvad pakettreise ja seotud reisikorraldusteenuseid.

Reisiteenused on reisijavedu, majutus ja autorent ning lisaks muud turismiteenused. Kui reisija ostab ühelt teenusepakkujalt või veebikeskkonnast samaks reisiks koos vähemalt kaks erinevat reisiteenust, on tegemist pakettreisiga. Pakettreisiga on tegemist ka juhul, kui reisija ostab ühe reisiteenuse koos muu turismiteenusega, millest muu turismiteenus moodustab reisi koguhinnast vähemalt veerandi või on see muul viisil reisi oluliseks osaks.