Pühapäeval hakkasid kehtima Kanada imporditollid USA toodetele

Kanada seadis sisse 25-protsendise imporditolli USA metallitoodangule ja 10-protsendise tolli enam kui 250 tarbekaubale, mille hulka kuuluvad näiteks õlu, viski ja apelsinimahl. Tollid krutivad tõenäoliselt veelgi üles kahe riigi vahelisi kaubanduspingeid, mille keskmes on Põhja Ameerika Vabakaubandusleping (NAFTA), kust Trump on lubanud ilma paremaid tingimusi saamata välja astuda.

Kanada imporditollid puudutavad umbes 16,6 miljardi dollari väärtuses USA kaupu, sest just nii palju lähevad Kanadale maksma trumpi kehtestatud terase- ja alumiiniumitollid. Kanada sõnul on tollide eesmärgiks avaldada USAle survet ja panna Trumpi märkama, kui kahjulikud on vastastiku kehtestatud tollid kaubandusele.