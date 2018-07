Tesla saavutas viimaks Elon Muski lubatud tootmistempo

Täpsemalt öeldes saavutas Tesla oma eesmärgi umbes viis tundi peale Muski seatud tähtaega, sest viietuhandes Model 3 väljus Fremonti tehase tootmisliinilt USA aja järgi kusagil kella viie ringis pühapäeva hommikul, kui oli juba esimene juuli. Sellegi poolest võib Musk oma lubaduse sisuliselt täidetuks lugeda. «Ma arvan, et meist sai just päris autotootja,» kirjutas Musk ettevõtte töötajatele saadetud e-kirjas, mis jõudis Reutersi kätte.

Lisaks soovitud Model 3 tootmistempole saavutas Tesla kuu lõpuks ka tootmistempo 7000 Model S-i ja Model X-i nädalas, kirjutas Musk ja lisas, et ettevõte loodab juuli lõpuks toota juba 6000 Model 3 nädalas.

Pärast möödunud aastal korduvalt Muski seatud tootmistempo graafikutes põrumist, lubas ettevõtte juht jaanuaris, et Tesla toodab juuni lõpuks 5000 Model 3 nädalas. Tesla on kaotanud siiani iga toodetud Model 3 pealt suure hulga raha. Model 3 tootmist alustati möödunud aasta juulis, kuid seda on painanud mitmed tehnilised probleemid ja muud tagasilöögid nagu akude puudus ja liigselt automatiseeritud tootmisliinid.