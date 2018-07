Eesti valiti maailma parimaks paigaks, kus noorem generatsioon saab äri alustada

GoCompare mõõtis oma edetabeli koostamisel viite erinevat ettevõtluse alustamiseks olulist indikaatorit: elukallidus, firma alustamise toetused, interneti kiirus (oluline näiteks diginomaadidele), ettevõttluse mitmekesisus (firmade arv, kus asutajateks on naised või immigrandid) ning viimaks kohvi hind, mis on ilmselgelt kõige olulisem, kirjutab Briti ärileht City A.M .

Nagu näha, siis on Eestis kõigist esikümnesse saanud kohtadest kõige odavam elamine ja kohvi. Elukalliduse arvutamisel võeti aluseks New York (100) ja toodi välja iga asukoha protsent sellega linnaga võrreldes. Interneti kiiruselt jääb Eesti suhteliselt keskmiseks, kuid siinkohal tasuks ära märkida, et enamus teisi nimekirja liikmeid ei ole mitte riigid, vaid linnad. Kõige kiirema internetiga riigiks on 19. kohale jäänud Lõuna-Korea, kus on 20,5 mbps.