Kaoses Venezuela inflatsioon ületas 40 000 protsenti

Majandusanalüütikute sõnul on riigi hädades süüdi aga ei keegi muu kui Maduro ise, kes on kasutanud kunagise Lõuna-Ameerika rikkaima riigi majandust vastutustundetult sotsialismiga eksperimenteerimiseks ja keeldub nüüd ka rahvusvahelisest abist.

Venezuela on siiani olnud üks maailma suurimaid nafta eksportijaid, kuid riiklik naftafirma PDVSA on nüüdseks sisuliselt laiali lagunenud, kergitades nii toornafta hindu üle kogu maailma. Brenti toornafta hind on tõusnud selle aastaga üle 64 protsendi. PDVSA, kelle toodang moodustab väärtuselt üle 95 protsendi Venezuela ekspordist, vähendas oma tootmist selle aasta jaanuaris ligemale poole võrra ning nende tootlikus on sellest ajast saadik muudkui vähenenud.