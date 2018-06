General Motors lööb häirekella võimalike tollimaksude üle autotööstuses

Varem sellel nädalal teatas suuri autotootjaid ühendav koalitsioon, kuhu kuuluvad muuhulgas Toyota, Volkswagen, BMW ja Hyundai, et imporditollid annaks tõsise hoobi USA tarbijatele, kes seisaks silmitsi palju kõrgemate hindade ja väiksema valikuga. USAs tehaseid ja esindusi pidavad rahvusvahelised autotootjad ähvardavad tolli kehtestamisel need sulgeda ja see läheks ameeriklastele maksma sadu tuhandeid töökohti.