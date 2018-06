Trump tahab kuulduste järgi USAga WTOst välja astuda

WTO on mõeldud rahvusvaheliste kaubandustülide lahendamiseks, et tagada aus riikide vaheline kauplemine ning hoida ära kaubandussõjad. USA kui maailma suurima majanduse eemaldamine WTOst annaks organisatsiooni autoriteedile tõsise hoobi ja võiks viia selle hääbumiseni, sest üha kasvav hulk riike ei pruugiks selle nõudmistest enam kinni pidada.

Axiose sõnul kinnitasid seda neile anonüümseks jääda soovivad Valge Maja töötajad, kelle sõnul üritavad Trumpi nõuandjad teda selliste ideede korral pidevalt ümber veenda. Trump on väidetavalt aga teema juba korduvalt üles võtnud. WTOst välja astumiseks peaks Trump saama kongressi heakskiidu, kuid seda tõenäoliselt ei juhtuks.

USA rahandusminister Steven Mnuchin nimetas Axiose artiklit sulaselgeks liialduseks ja «valeuudisteks». Valge Maja seadusandlusjuht Marc Short ütles, et Trump on tõesti WTO peale vihane, kuid tema teada plaani sellest välja astuda hetkel ei ole.

Artikli autor Jonathan Swan, kes on suhteliselt tuntud Austraalia päritolu uuriv ajakirjanik, nimetas Mnuchini hiljem Twitteris valetajaks. Tema sõnul on Mnuchin korduvalt olnud isiklikult kohal, kui Trump on avaldanud soovi WTOst lahkuda.