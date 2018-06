Hoidistamishooaja algul kukkus suhkruhind rekordmadalale

Prisma kauplustes on suhkru hind 29 senti kilo, veebipoes maksab suhkrukilo ligi poole rohkem, vahendab ERR-i uudisteportaal .

Prisma kommunikatsioonijuht Piret Lankots ütles ERR-ile, et hind on lastud alla nädalakampaania raames. Selle on tinginud suhkru ostuhinna langus maailmaturul.