Aasta lõpus tuleb välja kontaktivaba liidesega ID-kaart

Uue ID-kaardi kõige olulisem erinevus võrreldes vanaga on see, et uuel kaardil on kaks liidest – harilik kontaktne ning lisandub ka kontaktivaba, teatas riigi infosüsteemi amet (RIA). Uus kiip on NXP P60D145 suuremahulise mäluga ning tänu sellele on sinna võimalik lisada uusi rakendusi. Näiteks ühistransporti elektroonilise pileti, puudega isiku kaardi või mõne teise elektroonilisel kujul väljastava tõendi.