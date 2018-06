Lottemaa vajus veelgi sügavamasse kahjumisse

Oluline on märkida, et käesoleva aasta alguses tõusis Lottemaa uueks omanikuks Pärnu hotelliärimees Egon Elstein, kes omandas 50 protsenti firma osakutest. Jaanuaris ütles ta Postimehele, et Lottemaa on väga vahva asi ja Pärnumaale kindlasti vajalik. «Samas kui loominguline pool on väga kõrgel tasemel, siis majanduslik-finantsiline pool tahab tuge. Seal tuleb asju teisiti teha.»