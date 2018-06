Londoni kinnisvarahinnad on viinud väljarände rekordilise tasemeni

Londonist lahkujate arv on tõusnud ajalooliselt kõrgele tasemele, millest enim lahkuti Newhami linnaosast, kirjutab raport .

Kinnisvaramaakler Knight Frank, kes raporti andmeid analüüsis, ütles, et Londonist lahkutakse rekordiliselt eelkõige kahel põhjusel. Esiteks on tööpakkumiste arv väljaspool Londonit kasvanud ning kinnisvara hinnad võrreldes Londoniga on märksa odavamad.



Sihtkohad, kuhu Londoni elanikud enim lahkusid, olid näiteks Birmingham, Brighton ja Bristol.