Eesti Raudtee investeerib pea 16,5 miljonit Lääne-Harju liiklusjuhtimissüsteemi uuendamisse

Lääne-Harju projekti moderniseerimistööd hõlmavad raudteelõike Tallinn–Keila–Paldiski, Klooga–Kloogaranna ja Keila–Riisipere ning nende liidestuskohti väliste raudteeharudega. Antud lepinguga saavutas AS Eesti Raudtee ka märkimisväärse kokkuhoiu 10,6 miljoni euro väärtuses, mis suunatakse uutesse projektidesse raudtee taristu arendamiseks.

«Tänane lepingu sõlmimine on meie jaoks märgiline ning meil on äärmiselt hea meel, et saame alustada Lääne-Harju liiklusjuhtimissüsteemi töödega. Hanke eesmärgiks oli muuta raudtee haldamine, sellel opereerimine ning liiklusjuhtimine maksimaalselt tõhusaks, ohutuks ja automatiseerituks,» kommenteeris Eesti Raudtee juhatuse esimees Erik Laidvee pressiteates.

«Kuna hanke tulemustel saavutasime ka märkimisväärse kokkuhoiu 10,6 miljoni euro näol, siis see võimaldab meil rajada Balti jaama täiendavalt kaks uut teed ning platvormi. Veel on meil plaanis see raha suunata täiendava rööbastee ehitamisesse Ülemiste suunale ning samuti saame Pääsküla ja Keila vahele puuduolevatele lõikudele rajada teise peatee, millega suurendaksime selle lõigu läbilaskvust,» lisas ta.

Lepingu partner Mipro Oy on Soomes tegutsenud juba üle kahekümne aasta raudteesüsteemide ning -ohutuse valdkonnas, antud leping aga on ettevõtte jaoks esimene siinpool lahte. «Mipro eesmärk on laieneda rahvusvaheliselt. Antud samm läheb suurepäraselt kokku meie strateegiaga ning meil on hea meel läbi koostöö jagada oma kogemust raudteeohutuse valdkonnas ka siinpool lahte,» kommenteeris Mipro tegevjuht Juha Nurmi.

Mullu sügisel kinnitas AS Eesti Raudtee juhatus hankemenetluse tulemused ning tunnistas edukaks Mipro Oy pakkumuse Lääne-Harju liiklusjuhtimissüsteemi moderniseerimiseks. Hankel hinna kalliduse poolest teise pakkumuse esitanud KMG Inseneriehituse AS ja AŽD Praha s.r.o. pöördusid hanke vaidlustamiseks VAKO-sse, Tallinna Halduskohtusse, Tallinna Ringkonnakohtusse ning lõpuks jõudis vaidlustus ka Riigikohtusse, kust see saadeti tagasi Ringkonnakohtusse.