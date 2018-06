Baltimaade terminalioperaator Vopak E.O.S.-i kahjum süvenes peaaegu saja miljoni euroni

AS Vopak E.O.S. on terminalioperaator Baltimaades ning ettevõttele kuulub neli naftaterminali kogumahutavusega 1 051 800 kuupmeetrit - Termoil, Trendgate, Pakterminal ja Stivterminal. Vopak E.O.S. on ühisettevõte, mille asutajad on Royal Vopak ja Global Ports Investments.