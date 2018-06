Maksunõuanne: mida teha puhkusetasuga?

Kui töötaja palk on suurem, võib juhtuda nii, et talle arvestatakse ühel kuul liiga palju maksuvaba tulu. Näiteks on töötaja brutotöötasu 2000 eurot ja tema maksuvabastus seega 55,56 eurot kuus. Kui ta läheb kaheks nädalaks puhkusele ja võtab puhkusetasu ette välja, siis on puhkusele eelneval kuul tema sissetulek 3000 eurot ja sellest pole miski maksuvaba. Samas on järgmisel kuul tema sissetulek kõigest 1000 eurot, millelt tööandja arvestab maksuvabaks 500 eurot, kui töötaja ei ole teinud avaldust, et maksuvabastust arvestataks vähem.