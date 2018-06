40 000 inimest on juba maksueelarve lõhki ajanud

See tähendab, et igaüks peab oma palka ja muid sissetulekuid aasta jooksul hoolikalt jälgima ja seejärel oma tulumaksuvaba osa suuruse välja arvutama ning tööandjale sellest teada andma. Kuna süsteem on keeruline, on palju neid, kes pole seda teinud. Nemad saavad praegu tänu maksuvabastusele rohkem raha kätte, kui tulu lubaks. Selliseid inimesi on MTA andmetel 36 000 ja neil tuleks aprilli andmetega tehtud arvestuse järgi riigile tagasi maksta kokku kaks miljonit eurot.