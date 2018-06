Aktsiisipoliitika mõjud laienevad: Eesti Pandipakend kogus mullu vähem taarat

Ettevõte kogus koostööpartnerite abiga aruandeaastal kokku 231 miljonit ühekordse kasutusega pakendit, mis on samuti 6 protsenti vähem kui aasta varem. Vähenemise põhjuseks oli turule paisatud pakendite väiksem kogus. EPP suunas 2017. aastal taaskasutusse 12 466 tonni pakendeid. Pakendite taaskasutusmäärad täideti järgmiselt: plastpakend 88 protsenti (pakendiseadusest tulenev kohustuslik taaskasutusmäär on 85 protsenti), metallpakend 74 protsenti (50 protsenti) ja klaaspakend 89 protsenti (85 protsenti).

Pandipakendi müügitulu vähenes mullu 5,6 protsenti 33,8 miljonile eurole, kuid kasum enam kui neljakordistus 1 miljoni euroni. Kasum oli suures osas tingitud asjaolust, et 2017. aasta teisest poolest tõsteti alkoholiaktsiisi määrasid, mis tähendas omakorda seda, et enamus jaemüüjaid varusid enda ladudesse madalama aktsiisimääraga lahjasid alkohoolseid jooke. See tähendas, et pakendiettevõtjad olid kohustatud tasuma EPP-le tagatisraha, mis tähendab, et 2017. aasta kasum tekkis suures osas tulevaste perioodide arvelt.